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İzmir Buca'da tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun başlığı bulundu, 2 gözaltı

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İl Jandarma ekipleri, Kütahya'dan kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine takibe aldıkları aracı Buca 29 Ekim Mahallesi'nde durdurdu. Araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Adli işlem başlatıldı.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir ticari araçta tarihi eser olduğu değerlendirilen mermer sütun başlığı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya'dan kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler plakası belirlenen ve takibe aldıkları aracı 29 Ekim Mahallesi'nde durdurdu.

Araçta yapılan aramada mermer sütun başlığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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