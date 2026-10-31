Batman'da 6 bin 454 araç ve sürücü denetlendi, 1.721 sürücüye ceza kesildi

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Batman İl Emniyet Müdürlüğünce 23-29 Ekim tarihleri arasında yürütülen trafik denetimlerinde 6 bin 454 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 1.721 sürücüye idari yaptırım uygulanırken, 44 araç trafikten men edildi, 15 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Trafik güvenliğinin sağlanması ve trafik kurallarına uyulmasının temin edilmesi amacıyla yürütülen faaliyetler dahilinde binlerce araç ve sürücü denetlendi. Denetimlerde toplam 6 bin 454 araç ve sürücü kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 1.721 araç sürücüsüne idari yaptırım uygulandı.

Denetimler dahilinde çeşitli ihlal ve eksiklikleri bulunduğu belirlenen 44 araç trafikten men edilirken, trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen 15 sürücünün sürücü belgesine el konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı