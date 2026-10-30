Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Maltepe ve Kartal'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Maltepe ve Kartal'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Maltepe ve Kartal'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Maltepe ve Kartal'da 29 Ekim'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 2 kilo 545 gram uyuşturucu ile 172 bin 150 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MALTEPE ve Kartal'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken, uyuşturucu deposu olarak kullanılan adrese de baskın yapıldı. Operasyonlarda toplam 2 kilo 545 gram uyuşturucu madde ve 172 bin 150 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 29 Ekim'de Maltepe ve Kartal'da operasyonlar düzenlendi.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Maltepe Gülensu Mahallesi'nde takibe alınan M.B. (34), polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin kaçarken yere attığı vakumlu poşette 1 kilo 175 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 0,75 gram marihuana ve 5 bin 600 lira bulundu.

KARTAL'DA UYUŞTURUCU DEPOSU TAKİBE ALINDI

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu maddeleri saklamak amacıyla depo olarak kullanılan adres fiziki takibe alındı. S.A. (26), adresten çıktığı sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 370 gram kokain, 15 gram marihuana, 2 hassas terazi, çok sayıda klipsli paket, 1 cep telefonu ve 166 bin 550 lira ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplam 1 kilo 370 gram kokain, 1 kilo 175 gram esrar, 15,75 gram marihuana, 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda klipsli paket, 1 cep telefonu ve 172 bin 150 lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 91 sitede yayınlandı.
İsrail’de hükümet pazarlığı başladı: Netanyahu’nun önünde 3 seçenek, muhalefetin kaderi Arap partilerinin elinde

İsrail’de hükümet krizi: Netanyahu’nun önünde 3 seçenek
Türkiye'de ilginç olay! Berabere kalan futbolcularına 71 bin lira ceza kestiler

Berabere kaldılar diye 71 bin lira ceza yediler
Beştepe'deki açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü

Açılışa damga vuran an! Tüm bakışlar aynı anda o tarafa döndü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva maçını oynayacağı ülke belli oldu

İsrail'i yine göz göre kayırdılar! Temsilcimize kötü haber
Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek

Sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek
Düzce'de 14 yıldır aranan firari hükümlüyü emekli maaşı ele verdi! Sahte isim kullansa da parmak izinden kurtulamadı

Sahte isimle saklanıyordu! Onu ele veren şey emekli maaşı oldu
TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha

TFF'den Sergen Yalçın için bir açıklama daha
Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti

Müge Anlı defalarca uyarmıştı! Canlı yayın açan Hamid meydan okudu
Fenerbahçe Tarfin, Dwight Powell'ı kadrosuna kattı

Fenerbahçe yeni yıldız transferini duyurdu
Hepsi emniyete çekildi! Lüks otomobillerin sırrı ortaya çıktı

Hepsi emniyete çekildi! Lüks otomobillerin sırrı ortaya çıktı