Maltepe ve Kartal'da uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonda 2 şüpheli tutuklandı

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MALTEPE ve Kartal'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli kovalamaca sonucu yakalanırken, uyuşturucu deposu olarak kullanılan adrese de baskın yapıldı. Operasyonlarda toplam 2 kilo 545 gram uyuşturucu madde ve 172 bin 150 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında 29 Ekim'de Maltepe ve Kartal'da operasyonlar düzenlendi.

'DUR' İHTARINA UYMAYAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Maltepe Gülensu Mahallesi'nde takibe alınan M.B. (34), polisin 'dur' ihtarına uymayarak yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan şüphelinin kaçarken yere attığı vakumlu poşette 1 kilo 175 gram esrar ele geçirildi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 0,75 gram marihuana ve 5 bin 600 lira bulundu.

KARTAL'DA UYUŞTURUCU DEPOSU TAKİBE ALINDI

Kartal Hürriyet Mahallesi'nde uyuşturucu maddeleri saklamak amacıyla depo olarak kullanılan adres fiziki takibe alındı. S.A. (26), adresten çıktığı sırada düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 1 kilo 370 gram kokain, 15 gram marihuana, 2 hassas terazi, çok sayıda klipsli paket, 1 cep telefonu ve 166 bin 550 lira ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplam 1 kilo 370 gram kokain, 1 kilo 175 gram esrar, 15,75 gram marihuana, 1 ruhsatsız tabanca, 11 fişek, 2 hassas terazi, çok sayıda klipsli paket, 1 cep telefonu ve 172 bin 150 lira nakit para ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı