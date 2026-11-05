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Muhtemel Aşk final mi yapacak? Muhtemel Aşk bitiyor mu, yeni bölüm ne zaman?

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Muhtemel Aşk final mi yapacak? Muhtemel Aşk bitiyor mu, yeni bölüm ne zaman?
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Show TV'nin sevilen dizisi Muhtemel Aşk, izleyicilerin merakla takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor. Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç'un başrollerini paylaştığı dizi hakkında son haftalarda final yapacağına yönelik iddialar gündeme geldi. 29 Ekim'de yeni bölümün ekrana gelmemesi de bu iddiaları güçlendirdi. İzleyiciler, Muhtemel Aşk'ın final yapıp yapmayacağını araştırıyor.

Muhtemel Aşk'ın final yapacağına dair Show TV ya da yapım şirketinden yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor. Dizi, 29 Ekim'deki yayın arasının ardından 20. bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı yeniden ekrana geldi. İşte Muhtemel Aşk'ın final iddialarına ilişkin bilinenler ve dizinin yayın bilgileri.

MUHTEMEL AŞK FİNAL Mİ YAPACAK?

Muhtemel Aşk'ın final yapacağına dair resmi bir karar ya da açıklama bulunmuyor. Dizinin son haftalardaki reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalması, sosyal medyada final iddialarının konuşulmasına neden oldu. Ancak bu iddialar Show TV ya da yapım ekibi tarafından doğrulanmadı.

MUHTEMEL AŞK BİTİYOR MU?

Hayır, Muhtemel Aşk için şu ana kadar bitiş kararı açıklanmadı. Dizi, Show TV'deki yayın hayatını sürdürüyor. 29 Ekim'de yeni bölümün yayınlanmaması da diziyle ilgili bir final kararından değil, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayın akışında yapılan değişiklikten kaynaklandı.

MUHTEMEL AŞK 29 EKİM'DE NEDEN YOKTU?

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümünün 29 Ekim Perşembe günü yayınlanması planlanıyordu. Ancak Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Show TV yayın akışında değişikliğe gitti ve dizinin yayın saatinde "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmi ekrana geldi. Kanal, bu değişikliği yalnızca yayın takviminde yapılan bir düzenleme olarak duyurdu. Dizinin yayından kaldırıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

HAYAL KÖSEOĞLU'NDAN FİNAL AÇIKLAMASI

Muhtemel Aşk'ın final iddiaları daha önce de gündeme gelmişti. Dizide Melis karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, bir canlı yayında bu iddiaları yalanlayarak "Final olmayacak" demişti.

MUHTEMEL AŞK YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Muhtemel Aşk'ın 20. bölümü, 5 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlandı. Dizinin bundan sonraki bölümlerinin de her hafta Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanması bekleniyor.

MUHTEMEL AŞK HANGİ KANALDA, HANGİ GÜN?

Muhtemel Aşk, her hafta Perşembe günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri, yayınlandıktan sonra Show TV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformlarından da izlenebiliyor.

MUHTEMEL AŞK OYUNCULARI

Muhtemel Aşk'ın başrollerinde Ayça Ayşin Turan ve Ekin Koç yer alıyor. Feyyaz Şerifoğlu ve Hayal Köseoğlu da dizinin oyuncu kadrosunda bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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