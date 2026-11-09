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Fitch, Binance saldırısında bitcoinin sınırlı düştüğünü bildirdi

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Fitch Ratings, Binance'e yönelik 29 Ekim'de başlayan saldırıda yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlığın çalındığını hatırlattı. Kuruluş, ilk 10 saatte bitcoinin yaklaşık yüzde 6 düşmesinin geçmiş şoklara göre sınırlı kaldığını ve piyasanın dayanıklı olduğunu bildirdi.

NEW Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kripto para borsası Binance'e yönelik siber saldırının ardından bitcoin fiyatında görülen sınırlı düşüşün, daha dayanıklı bir kripto piyasasına işaret ettiğini bildirdi.

Fitch Ratings'in açıklamasında, 29 Ekim'de başlayan saldırıda Binance'ten yaklaşık 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlığın çalındığı anımsatılarak, bunun bugüne kadarki en büyük kripto para hırsızlığı olabileceğine dikkati çekildi.

Binance'in saldırının ardından alım satım ve para çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğuna değinilen açıklamada, 1 Kasım'da para çekme hizmetlerinin yeniden başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu olayın kripto piyasasına özgü şoklar karşısında bitcoin piyasasının likiditesini değerlendirmek için faydalı bir test niteliğinde olduğu belirtilerek, saldırıya ilişkin ilk haberleri takip eden 10 saat içinde bitcoinin yaklaşık yüzde 6 düştüğü, günlük işlem hacminin ise yüzde 67 arttığı ifade edildi.

Buna karşın bitcoindeki fiyat hareketinin geçmişteki büyük piyasa şoklarına kıyasla oldukça sınırlı kaldığı vurgulanan açıklamada, "Düşük seviyedeki bu aksamanın, kripto alım satım piyasası yapılarının daha derin ve daha çeşitlendirilmiş hale gelmesinden kaynaklandığına inanıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, bu çeşitlendirmenin tek bir borsaya olan bağımlılığı azalttığı ve hacim bakımından en büyük kripto varlık işlem platformu olan Binance dahil belirli bir platformdaki aksaklığa rağmen piyasa likiditesini desteklediği belirtildi.

Bu olayın, tek başına Fitch'in bitcoin destekli menkul kıymetlere yönelik analitik görüşünü değiştirmediği bildirilen açıklamada, "Nihai fiyat, hacim ve piyasa derinliği analizlerimizle desteklendiği takdirde, daha sınırlı kalan bu piyasa tepkisi, varlık sınıfı olgunlaştıkça bitcoin piyasa likiditesinin ve altyapısının daha dirençli hale geldiğine dair kanıtlara katkıda bulunabilir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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