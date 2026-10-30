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Erivan'daki COP17'de hava kirliliğinin sağlık ve biyoçeşitliliğe etkileri ele alındı

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Erivan'daki COP17'de hava kirliliğinin sağlık ve biyoçeşitliliğe etkileri ele alındı
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Erivan'daki COP17 kapsamında 29 Ekim'de düzenlenen etkinlikte hava kirliliğinin halk sağlığı, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri ele alındı. AB destekli projedeki oturumda uzmanlar, yönetişim ve modern izlemenin karar süreçlerini iyileştirebileceğini belirtti.

(ANKARA) - Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 17. Taraflar Konferansı (COP17) kapsamında hava kirliliğinin halk sağlığı, iklim değişikliği ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri ele alındı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen "EU4Clean Air in Armenia" projesi kapsamında 29 Ekim'de COP17 Yeşil Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, temiz hava, sağlık ve çevresel sürdürülebilirlik arasındaki bağlantılar değerlendirildi.

AB Ermenistan Delegasyonu, etkinliğe ilişkin açıklamasında, "Oturum basit ancak önemli bir mesajın altını çizdi: Hava kalitesi yalnızca çevresel bir mesele değil; aynı zamanda halk sağlığı, iklim, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilir kalkınma meselesidir" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Ermenistan Çevre Bakanlığı'ndan uzmanlar, hava kalitesi yönetiminde karşılaşılan sorunları değerlendirdi. Uzmanlar, daha güçlü yönetişim, modern izleme sistemleri, güvenilir veri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin karar alma süreçlerini iyileştirebileceğini belirtti.

Görüşmelerde ayrıca hava kirliliği ile halk sağlığı, iklim değişikliği, ekosistemler ve biyoçeşitlilik arasındaki bağlantılara dikkat çekilerek, bu alanlarda koordineli hareket edilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kaynak: ANKA
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