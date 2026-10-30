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Karaman'da 16-29 Ekim operasyonlarında aranan 79 kişiden 20'si tutuklandı

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Karaman'da İl Jandarma ekipleri, 16-29 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 27 bin 866 kişiyi sorgulayıp aranan 79 kişiyi yakaladı. Adliyeye sevk edilenlerden 20'si hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Karaman'da çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 79 kişiden 20'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 16-29 Ekim'de asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 27 bin 866 kişiyi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 79 kişiyi yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 5 litre kaçak içki, 11 litre etil alkol, makaron doldurma makinesi, kaçak tütün, 7 dedektör, 100 sikke, 22 obje, 2 tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen eser, kaçak kazı malzemeleri ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirdi.

Kaynak: AA
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