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FBI, Binance'den 6,3 milyar dolarlık kripto vurgunu için Kuzey Kore'yi suçladı! Paralar Ethereum'a çevrilmiş

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FBI, Binance'den 6,3 milyar dolarlık kripto vurgunu için Kuzey Kore'yi suçladı! Paralar Ethereum'a çevrilmiş
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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 29 Ekim'de kripto para borsası Binance'den çalınan 6,3 milyar dolarlık dijital varlığın arkasında Kuzey Kore'nin olduğunu değerlendirdi. TraderTraitor adlı oluşumla bağlantılı saldırganların varlıkları ağırlıklı olarak Ethereum'a dönüştürdüğünü belirten FBI, kripto sektörüne bu adreslerle işlemleri engelleme çağrısı yaptı. Binance, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirmişti.

  • FBI, 29 Ekim'de Binance'den 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlık çalınmasının arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğunu değerlendirdi.
  • Saldırganlar çalınan varlıkları ağırlıklı olarak Ethereum'a (ETH) dönüştürdü; FBI, varlıkların merkeziyetsiz finans platformları ve anlık takas hizmetleri üzerinden aklanmaya devam edilmesinin beklendiğini bildirdi.
  • Binance, güvenlik ihlalinin tahmini boyutunu 6,3 milyar dolar olarak açıkladı ve yaklaşık 3 milyar dolarlık varlık donduruldu.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Kore'yi, kripto para borsası Binance'den 6,3 milyar dolar değerinde dijital varlık çalmakla suçladı.

FBI'dan yapılan açıklamada, 29 Ekim'deki hırsızlığın arkasında Kuzey Kore'nin bulunduğunun değerlendirildiği ve söz konusu siber faaliyetin "TraderTraitor" olarak bilinen bir oluşumla bağlantılı olduğu bildirildi.

ÇALINANLAR ETHEREUM'A ÇEVRİLDİ

Açıklamada, FBI'ın ABD Gizli Servisi ve İç Gelirler Servisinin Ceza Soruşturmaları Birimi ile yürüttüğü çalışmalar kapsamında, saldırganların çalınan varlıkları ağırlıklı olarak Ethereum'a (ETH) dönüştürdüğünün gözlemlendiği kaydedildi.

Çalınan varlıkların, daha sonraki aklama aşamalarına hazırlanmak amacıyla merkeziyetsiz finans platformları ve anlık takas hizmetleri aracılığıyla dönüştürülerek aklanmaya devam edilmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, söz konusu hırsızlıkla bağlantılı varlıkları tutan veya geçmişte tutmuş olan ve Kuzey Kore bağlantılı TraderTraitor aktörleri tarafından işletildiği ya da bu kişilerle yakın bağlantılı olduğu belirtilen kripto para adresleri de paylaşıldı.

FBI, kripto para sektöründeki özel kuruluşlara, TraderTraitor bağlantılı adreslerle gerçekleştirilen veya bu adreslerden kaynaklanan işlemleri engelleme çağrısında bulundu.

3 MİLYAR DOLARLIK VARLIK DONDURULDU

Binance, olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı.

Şirket daha sonra yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğunu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA
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