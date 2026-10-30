Ceza Osmaniye Kadirli'de 29 Ekim konserinde sahne aldı, Karatepe kilimi hediye edildi

Ceza Osmaniye Kadirli'de 29 Ekim konserinde sahne aldı, Karatepe kilimi hediye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmaniye Kadirli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde Ceza sahne aldı. Konser sonunda Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve Yeni Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Ceza'ya coğrafi işaret tescilli Karatepe kilimi hediye etti.
Osmaniye'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konserde Ceza sahne aldı.
Kadirli Belediyesi tarafından Öğretmenevi Meydanı'nda düzenlenen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.
Dinleyiciler Ceza'nın seslendirdiği şarkılara eşlik etti.
Konser sonunda Kadirli Belediye Başkanı Mustafa Mert Olcar ve Yeni Parti Osmaniye Milletvekili Asu Kaya tarafından Ceza'ya coğrafi işaret tescilli Karatepe kilimi hediye edildi.
Kaynak: AA
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