Binance, 29 Ekim’deki güvenlik olayıyla bağlantılı varlıkları geri almak için yürüttüğü çalışmalar kapsamında 18 Kasım 2026 tarihinde Abu Dhabi Global Market (ADGM) Mahkemelerinden bir karar aldığını duyurdu.

Daha önce açıklandığı üzere, güvenlik olayından etkilenen varlıkların tamamı yerine kondu. Kullanıcılar koruma altına alındı ve olayın mali etkisini Binance üstlendi. Binance, çalınan varlıkları geri almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Mahkeme kararı, Binance’in çalınan varlıkların izini sürmek, bunları dondurmak ve geri almak, saldırganların eline geçmelerini önlemek ve dondurulan fonları serbest bırakmadan önce resmî bir hukuki süreç işletilmesini şart koşan iş ortaklarına yardımcı olmak için mevcut tüm yasal yollardan yararlanma çabalarını destekliyor.

Binance Hukuk Başmüşavir Yardımcısı Dugan Bliss, “29 Ekim’deki güvenlik olayıyla bağlantılı varlıkları geri almak için yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında ADGM Mahkemelerinden bir karar aldık. Daha önce açıkladığımız üzere, güvenlik olayından etkilenen varlıkların tamamı yerine kondu. Kullanıcılar koruma altına alındı ve olayın mali etkisini Binance üstlendi. Ancak sorumluluğumuz burada sona ermiyor. Çalınan varlıkların izini sürmek, bunları dondurmak ve geri almak, mümkün olan durumlarda fonların iadesi için iş ortaklarımıza destek olmak ve bu varlıkların saldırganların eline geçmesini önlemek için mevcut tüm yasal yollardan yararlanmaya devam edeceğiz” dedi.

Gibson Dunn, 29 Ekim 2026’da kamuoyuna geniş ölçüde yansıyan güvenlik olayının ardından çalınan kripto varlıkların geri alınmasına yönelik çalışmalarda Binance’i temsil ediyor. Gibson Dunn’dan M. Kendall Day, konuşla ilgili şunları söyledi: “6,5 milyar dolarlık bu ihtiyati tedbir, bugüne dek kamuoyuna yansıyan en büyük dondurma kararlarından biri, hatta belki de en büyüğü. Gibson Dunn, failler aleyhine alınan dünya çapındaki dondurma kararının yanı sıra, çalınan varlıkların geri alınması için Binance adına mülkiyet hakkına dayalı ihtiyati tedbir kararları ve varlıkların teslimine ilişkin kararlar aldı. Bu kararların uygulamada nasıl işleyeceği de aynı ölçüde önemli. Kararlar blokzincir üzerinden tebliğ edilebilecek ve çalınan varlıkları barındırdığı tespit edilen 26.000 cüzdan adresinden oluşan, sürekli güncellenen ‘dinamik liste’ piyasa katılımcılarına bildirilecek. Böylece varlıklar hızla aklanırken bile süratle dondurulabilecek. ADGM Mahkemesinin bu ölçekte ve yenilikçi nitelikte kararları böylesine hızlı verebilmesi, mahkemenin etkinliğini ve dava taraflarına destek olmak için yenilikçi yöntemler uygulamaya hazır olduğunu gösteriyor.”

Binance, olayın ardından saldırıyla bağlantılı varlıkların izini sürmek, bu varlıkları takip etmek ve hukuken mümkün olan her durumda dondurulmalarını ve geri alınmalarını desteklemek için kolluk kuvvetleri, ilgili makamlar, ihraççılar, borsalar, blokzincir analiz şirketleri ve sektör ortaklarıyla çalışmayı sürdürdü.

Bugün ADGM Mahkemelerinde hâkim William Stone SBS KC, dolandırıcılığın failleri olan kimliği belirsiz bazı kişiler hakkında dünya çapında bir ihtiyati dondurma kararı verdi. Kararın kapsadığı tutar 6,5 milyar dolar. Bu da kararı, bugüne dek kamuoyuna yansıyan bu tür kararların belki de en büyüğü yapıyor. Binance ayrıca farklı gruplardaki kimliği belirsiz kişiler hakkında mülkiyet hakkına dayalı ihtiyati tedbir kararları ve varlıkların teslimine ilişkin kararlar aldı. Çalınan varlıkların bir kısmını dondurmuş olan ve haklarında herhangi bir hukuka aykırılık iddiası bulunmayan, isimleri belirtilmiş bazı davalılar hakkında da mülkiyet hakkına dayalı geçici kararlar alındı.

Kararlar, tebliğ ve bildirim usullerine ilişkin yenilikçi ve geniş kapsamlı hükümler de içeriyor. Bu hükümler, kararların blokzincir üzerinden tebliğ edilmesini ve çalınan varlıkları barındırdığı tespit edilen cüzdan adreslerinin yer aldığı, sürekli güncellenen listenin bildirilmesini kapsıyor. Piyasa katılımcılarına bu ‘dinamik liste’deki güncellemeler bildirilecek. Böylece hızla aklanmaya devam eden çalıntı varlıkların gecikmeden dondurulması kolaylaşacak ve bazı işletmelerin dondurulan fonları serbest bırakmadan ya da iade etmeden önce aradığı resmî hukuki süreç sağlanacak.

ADGM Mahkemelerinin bu ölçekte ve yenilikçi nitelikte kararları böylesine hızlı vermesi, mahkemelerin etkinliğini ve dava taraflarına yardımcı olmak için yenilikçi yöntemler uygulamaya açık olduğunu gösteriyor.

Bazı durumlarda ihraççılar, borsalar veya diğer iş ortakları, dondurulan varlıkların serbest bırakılması, transfer edilmesi ya da iade edilmesi için resmî bir mahkeme kararı talep ediyor. ADGM Mahkemesinin kararı, bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli hukuki zeminin oluşmasına yardımcı oluyor.

Binance, varlıkların geri alınması süreci ilerledikçe doğrulanmış bilgileri paylaşmaya devam edecek.