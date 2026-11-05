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Eskişehir'de gıda denetiminde 7 işletmeye 739 bin 729 TL ceza uygulandı

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Eskişehir'de 29 Ekim-4 Kasım 2026 tarihleri arasındaki haftalık gıda denetimlerinde 281 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi, 7 işletmeye toplam 739 bin 729 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde 16 numune alındı ve 2 ürün için imha kararı verildi.

Eskişehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen haftalık gıda denetimlerinde, kurallara uymadığı tespit edilen 7 işletmeye toplamda 739 bin 729 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen haftalık denetimlerin raporu yayımlandı. 29 Ekim - 4 Kasım 2026 tarihleri arasında il genelinde risk esaslı olarak 281 gıda ve yem işletmesi kontrol edildi.

Yapılan denetimler kapsamında 16 numune alımı gerçekleştirilirken, mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 7 işletmeye toplam 739 bin 729 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kontroller sırasında uygunsuzluğu tespit edilen 2 ürün hakkında imha kararı verildi.

Öte yandan, aynı tarihler arasında kent genelinde 56 ithalat ve 208 ihracat işleminin tamamlandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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