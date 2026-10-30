Richard Teng kimdir? Binance'in CEO'su 6,3 milyar dolarlık saldırı için ne dedi?

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Binance'ten 29 Ekim 2026'da yaklaşık 6,3 milyar dolarlık kripto varlık çekildi. Ertesi gün kullanıcılara ilk güvenceyi borsanın Ceo'su Richard Teng verdi: "Paranız güvende ve her kaybı karşılıyoruz."

Varlıklar, Binance'in dokuz farklı blokzincirdeki sıcak cüzdanlarından çıktı. Borsa, yaklaşık 3 milyar dolarlık kısmın blokzincir üzerinde dondurulduğunu açıkladı. Para yatırma işlemleri sürüyor, para çekme işlemleri ise güvenlik çalışması bitene kadar durduruldu.

RICHARD TENG BINANCE SALDIRISI HAKKINDA NE DEDİ?

Richard Teng, 30 Ekim'de X hesabından yaptığı paylaşımda ilk incelemelere göre saldırının bir DevOps mühendisinin ele geçirilen dizüstü bilgisayarıyla başlamış olabileceğini yazdı. Saldırganın tek bir mühendisin yetkisini kullanmadığını, olayın "tek tıklık" bir işlem olmadığını da ekledi. Teng, incelemenin şu ana kadar sorumluluğu hiçbir kişiye yüklemediğini ve teknik raporun inceleme bitince paylaşılacağını söyledi.

Binance, cüzdanların özel anahtarlarının sızdırıldığına dair bir bulgu olmadığını açıkladı. Borsa, kayıpları karşılamak için kendi kaynaklarından yaklaşık 6,34 milyar dolar ayırdı ve kullanıcı fonlarının SAFU adlı acil durum fonuyla ve şirket kaynaklarıyla korunacağını duyurdu.

RICHARD TENG KİMDİR?

Richard Teng, kripto para borsası Binance'in üst yöneticisidir. Kasım 2023'te şirketin kurucusu Changpeng Zhao'nun yerine geçti. Kariyerinin büyük bölümünü kripto dünyasının dışında, piyasaları denetleyen kurumlarda geçirdi. Zhao, onu atadığında Teng'in finans ve düzenleme alanında 30 yılı aşan deneyimi olduğunu söylemişti.

RICHARD TENG NERELİ?

Richard Teng Singapurlu. Meslek hayatının ilk yarısını da Singapur'da, ülkenin merkez bankası işlevini gören Singapur Para Otoritesi (MAS) ile Singapur Borsası'nda (SGX) geçirdi.

RICHARD TENG HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Richard Teng, Singapur Para Otoritesi'nde 13 yıl çalıştı ve kurumun kurumsal finans direktörlüğünü yaptı. Ardından Singapur Borsası'na geçti; burada kotasyon, işlem ve takas kurallarından sorumlu düzenleme biriminin başında baş düzenleme yöneticisi olarak görev yaptı.

Sonraki durağı Birleşik Arap Emirlikleri oldu. Teng, Abu Dabi'deki uluslararası finans merkezi Abu Dabi Küresel Piyasası'nda (ADGM) altı yıl üst düzey yöneticilik yaptı. Bu merkez, dijital varlık ticaretini de düzenleyen kurumlardan biri.

RICHARD TENG NE ZAMAN BINANCE CEO'SU OLDU?

Richard Teng, 2021'de Binance'in Singapur birimine CEO olarak katıldı. Nisan 2023'te Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu bölge başkanlığına yükseldi, Mayıs 2023'te ABD dışındaki bölgesel pazarların tamamını üstlendi.

21 Kasım 2023'te, Changpeng Zhao'nun görevi bırakmasıyla Binance'in CEO'su oldu. Zhao bugün şirketin kurucu ortağı olarak anılıyor ve saldırı sonrasında X'ten kullanıcı fonlarının güvende olduğunu yazdı.