Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Arızalı teknede 29 Ekim'den beri sürükleniyorlardı! 3 Papua Yeni Gineliyi Çinli balıkçılar kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arızalı teknede 29 Ekim'den beri sürükleniyorlardı! 3 Papua Yeni Gineliyi Çinli balıkçılar kurtardı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papua Yeni Gine'nin Yeni İrlanda eyaletine bağlı Namatanai bölgesinde yaşayan 3 kişi, arızalanan tekneleriyle 29 Ekim'den bu yana denizde sürüklendi. Marshall Adaları yakınlarında Çinli bir balıkçı teknesince bulunan 3 kişiye yiyecek ve barınma sağlandı. Majuro Limanı'na getirilen kazazedeler yetkililere teslim edilerek sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi.

MELBOURNE, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Papua Yeni Gine Büyükelçiliği, Marshall Adaları açıklarında mahsur kalan 3 Papua Yeni Gine vatandaşının Çinli bir balıkçı teknesi tarafından kurtarıldığını açıkladı.

29 EKİM'DEN BERİ DENİZDE SÜRÜKLENİYORLARDI

Büyükelçilik sözcüsünün cuma günü Xinhua'ya yaptığı açıklamaya göre, Çinli balıkçı teknesi salı günü Marshall Adaları yakınlarında arızalanan bir Papua Yeni Gine teknesi buldu.

Teknenin 29 Ekim'den itibaren denizde sürüklendiğini aktaran sözcü, teknede bulunan 3 kişinin Papua Yeni Gine'nin Yeni İrlanda eyaletine bağlı Namatanai bölgesi sakini olduğunu belirtti. Açıklamaya göre Çinli balıkçılar, kurtarılan kişilere gerekli yiyecek ve barınma imkanı sağladı.

LİMANDA YETKİLİLERE TESLİM EDİLDİLER

Çinli balıkçı teknesi, kurtarılan kişileri Marshall Adaları'ndaki en yakın limana ulaştırdı.

Marshall Adaları'nın Majuro Limanı'na perşembe günü ulaşan Çinli tekne, 3 Papua Yeni Gine vatandaşını ve teknelerini, Marshall Adaları yetkililerinin huzurunda Papua Yeni Gine yetkililerine teslim etti.

Papua Yeni Gineli yetkililer teknede bulunan balıkçılara teşekkürlerini iletirken, kurtarılan kişiler sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Xinhua
Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı! İran, ABD'nin Bahreyn'deki radarını vurdu

Korkulan oldu! Ajanslar acil koduyla duyurdu
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Trabzon'da dolmuş şoförü, koltuk arasında bulduğu 470 bin liralık altını yaşlı çifte teslim etti

Koltuk arasında 470 bin liralık altın buldu! Ertesi gün durakta...
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ehliyet sınavında 'joker' skandalı! Kursiyerlerin yerine başkası girmiş: 23 şüpheli adliyede

Ehliyet sınavına kursiyer yerine 'joker' girdi! 23 kişi adliyede
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var

7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
Zuhal Olcay'dan eski eşi Haluk Bilginer'e manidar yanıt! 'Türk sineması' vurgusu dikkat çekti11

Haluk Bilginer'e eski eşinden manidar yanıt! Tek cümlesi dikkat çekti
Dolar kurunda yeni zirve! Yükselişin arkasında iki neden var

Dolar yeniden şahlandı!
2,5 ay sonra özgürlüğüne kavuştu! Tolga Akış'tan ailesiyle ilk kare

2,5 ay sonra ailesine kavuştu! İşte tahliye sonrası ilk kare
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi19

Her şeyi değiştirecek ifade: Evine gittim, 149 bin lira gönderdi
TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu! Final başka yerde mi oynanacak?

TFF RAMS Park iddialarına son noktayı koydu!