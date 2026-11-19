DENİZLİ/ SEBAHATDİN ZEYREK / GÜLSEM ADAM - Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekibince 29 Ekim'de uydu takip cihazı takılarak denize bırakılan "Cop31" adlı caretta caretta, bugüne kadar 175 kilometre mesafe katetti.

DEKAMER Müdürü ve Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, merkezdeki ekibin Türkiye'de deniz kaplumbağaları üzerine yaklaşık 40 yıldır çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kaska, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın ( Cop31 ) maskotu olarak caretta carettanın seçilmesini, bu canlının tanıtımı ve korunması için fırsat olarak gördüklerini, yaptıkları çalışmaları Cop31'de katıldıkları panelde dünyaya duyurduklarını anlattı.

Cop31'e dikkati çekmek için merkezde tedavisi tamamlanan bir kaplumbağaya "Cop31" adını verdiklerini dile getiren Kaska, "29 Ekim'de bir kaplumbağamızı uydu takip cihazı takılarak ' Cop31' ismiyle denizlere gönderdik. Öyle tahmin ediyorum ki COP31 bitmeden Antalya civarına ulaşacaktır." dedi.

Kaska, Muğla'daki İztuzu Plajı'ndan denize bırakılan kaplumbağanın bugüne kadar 175 kilometre mesafe katettiğini, Fethiye açıklarında olduğunu, Antalya tarafına ilerlediğini belirtti.

Küresel sıcaklık artışının deniz kaplumbağalarına etkisi

Deniz kaplumbağalarının iklim değişikliğinden farklı şekillerde etkilendiğine işaret eden Kaska, küresel sıcaklık artışının türlerin cinsiyet dağılımını değiştirdiğini kaydetti.

Deniz kaplumbağalarında cinsiyetin kuluçka dönemindeki sıcaklık koşullarına bağlı olarak belirlendiğini ifade eden Kaska, "Deniz kaplumbağalarının cinsiyet kromozomları yok. Dünyamız giderek ısındıkça bunların cinsiyetleri dişi ağırlıklı olarak gidiyor ve şu an yüzde 70-80 civarında olan cinsiyet oranlarının dişi ağırlıklı olarak gitmesiyle, belki sıcaklığın 1 derece artması durumunda hepsi dişi olacak, erkek popülasyonumuz aranır bir duruma gelecek." diye konuştu.

Kaska, iklim değişikliğinin bir diğer etkisinin de deniz seviyesinin yükselmesiyle yuvalama kumsallarının su altında kalması olduğunu, kaplumbağaların değişen koşullara nasıl uyum sağlayacağının araştırıldığını dile getirdi.

Yeşil deniz kaplumbağalarının ekosistem açısından önemli görevler üstlendiğini, "denizlerin bahçıvanları" olarak nitelendirilebileceğini anlatan Kaska, bu canlıların deniz çayırlarıyla beslenerek deniz ekosisteminin sağlıklı işleyişine ve oksijenlenmesine katkı sunduklarını ifade etti.

COP31'in önemi

Üniversite olarak COP31'deki panelde bu canlıların sorunlarını, uluslararası işbirliğinin önemini gündeme taşıdıklarını ifade eden Kaska, deniz kaplumbağalarının ülkeler arasında sınır tanımadan hareket ettiğine, bu nedenle tek bir ülkenin koruma çalışması yürütmesinin türlerin geleceğini güvence altına almaya yetmeyeceğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Yakup Kaska, "Tuba" ismini verdikleri kaplumbağanın yaklaşık 20 bin kilometre katederek Akdeniz'deki neredeyse 20 ülkeyi ziyaret etmesinin uluslararası işbirliğinin gerekliliğini gösterdiğini belirterek, "Bir ülkenin koruması, diğer ülkelerin korumaması bu türlerin yok olmasına yol açabilir. Onun için bu tip konferanslar, uluslararası işbirliğinin ön plana çıkması bakımından da büyük önem arz ediyor." dedi.

Türkiye'nin deniz kaplumbağalarının korunması konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Kaska, bu birikimi COP31 aracılığıyla dünya ülkelerine tanıtmaktan memnuniyet duyduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA