Bingöl Solhan'da kaybolan Alzheimer hastası için 141 personelle arama sürüyor

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Bingöl'ün Solhan ilçesinde kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Cabbar Peşmen'i bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan ve bir daha haber alınamayan Peşmen'in bulunması için AFAD ekiplerince 29 Ekim'de başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

AFAD, UMKE, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği ekipleri ile bazı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle yürütülen çalışmalarda, Şimşirpınar köyü kırsalında arama yapıldı.

13 araç ve 141 personelin katıldığı çalışmalara 2 dron ile destek veriliyor.

Olay

Halimepınar Mahallesi'ndeki evinden Genç ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gitmek üzere ayrılan Cabbar Peşmen'den haber alamayan ailesi, ilçedeki yakınlarıyla iletişime geçmiş, Peşmen'in buradaki eve de ulaşmadığının öğrenilmesi üzerine yapılan kayıp ihbarından sonra arama çalışması başlatılmıştı.

Çalışma kapsamında incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında 25 Ekim'de evden ayrılan Peşmen'in aynı gün saat 11.27'de Orman İşletme Müdürlüğü ile Yatılı Bölge Okulu civarında olduğu görülmüştü.

Kaynak: AA