Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'daki muaythai şampiyonasında Elazığlı sporcu Türkiye ikincisi oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'daki muaythai şampiyonasında Elazığlı sporcu Türkiye ikincisi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası muaythai şampiyonasında Elazığlı sporcu, genç bayanlar 57 kilogramda Türkiye ikincisi oldu. Antrenör Fethi Oruç eşliğinde ringe çıkan sporcu, finalin ardından gümüş madalya kazandı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası-Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İller Arası Muaythai Şampiyonası'nda Elazığlı sporcu Esma Kaya ikinci oldu.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası - Merhum Başbuğ Alparslan Türkeş İller Arası Muaythai Şampiyonası, farklı illerden yüzlerce sporcuyu bir araya getirdi. Şampiyonada Elazığ'ı bir antrenör ve bir sporcu temsil etti. Milli Takım Antrenörü Fethi Oruç eşliğinde şampiyonaya katılan Elazığlı sporcu Esma Kaya, genç bayanlar 57 kilogram kategorisinde ringe çıktı. Turnuva boyunca sergilediği performansla dikkat çeken Kaya, rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Final müsabakasının ardından şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan Esma Kaya, Türkiye ikinciliği elde ederek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 60 sitede yayınlandı.
1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar

1. Lig'de büyük sürpriz! İlk galibiyetlerini 13. maçta aldılar
Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...

Ertuğrul Doğan'dan güne damga vuran açıklama: Messi, Ronaldo, Salah...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

ABD'nin iki numarası bu hale geldi
Bitlis'te dev patates hasadı! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte

İki ele sığmayan dev hasat! Görenleri şaşkına çeviren büyüklükte
Sınava 10 saniye geç kaldı! Binaya alınmayınca fenalaşarak yere yığıldı

10 saniyeyle sınavı kaçırdı, sonrası kahretti!
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak

Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler
Sivas'ta 27 yaşında hayatını kaybeden Ahmet Esat Angi'ye çocukluk arkadaşından yürek burkan veda

İmamdan izin alıp tabutun başına geçti! 20 yıllık dostuna veda
Galatasaray - Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Sosyal medyada yeni dönem başladı! Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak

Sosyal medyada yeni dönem bugün başladı