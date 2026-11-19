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??????? Avrupa Birliğinin (AB) savunma sanayisini güçlendirmek amacıyla oluşturduğu 150 milyar avroluk Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE) programının ilk turu, Macaristan'ın savunma yatırım planının da onaylanmasıyla tamamlandı.

Macaristan'ın AB Daimi Temsilciliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamaya göre, AB Konseyi, ülkenin SAFE kapsamında hazırladığı 5,4 milyar avroluk savunma yatırım planını onayladı.

AB Komisyonunun 28 Ekim'de olumlu değerlendirdiği Macaristan'ın planı, programın ilk turunda başvuran 19 üye ülke arasında onaylanan son plan oldu.

Böylece AB'nin savunma kapasitesini geliştirmek ve ortak askeri tedariki artırmak amacıyla başlattığı programın ilk turunda 19 üye ülkeye yaklaşık 128,7 milyar avroluk kredi kaynağı tahsis edilmiş oldu.

AB Komisyonunun 29 Ekim'de açıkladığı verilere göre, programa katılan ülkelerden 16'sıyla kredi anlaşmaları imzalanırken, 11 ülkeye toplam yaklaşık 13,5 milyar avroluk ön finansman ödemesi yapıldı.

Söz konusu ödemeler, üye ülkelere tahsis edilen kredilerin ilk bölümünü oluştururken, kalan tutarların ilgili finansman koşulları çerçevesinde kullandırılması öngörülüyor.

Kalan 21,3 milyar avro için ikinci tur başladı

AB Komisyonu, 150 milyar avroluk toplam kredi kapasitesinin ilk turda tahsis edilmeyen 21,3 milyar avroluk bölümünün değerlendirilmesi amacıyla 29 Ekim'de ikinci başvuru sürecini başlattı.

AB üyesi 27 ülkenin tamamına açık olan ikinci turda, ülkelerin 30 Kasım'a kadar finansman taleplerini iletmeleri öngörülüyor.

Komisyon, ikinci tur kapsamında özellikle hava ve füze savunma sistemleri, insansız hava araçları, insansız hava araçlarına karşı savunma sistemleri, mühimmat ve füze üretimine yönelik yatırımlara öncelik verilmesini istiyor.

Üye ülkeler ayrıca Ukrayna ile ortak savunma tedarik projeleri geliştirmeye teşvik ediliyor.

Yeni başvuru süreci, ilk turda programa katılmayan üye ülkelerin de SAFE kredilerinden yararlanmasına imkan tanıyor.

Türkiye de ortak tedariklere katılabilecek ülkeler arasında

SAFE düzenlemesine göre, kredileri yalnızca AB üyesi ülkeler alabiliyor ancak aday ülkeler, üye ülkelerle birlikte ortak savunma tedariklerine katılabiliyor.

Bununla birlikte Türk savunma şirketlerinin SAFE kapsamındaki uygunluk şartlarından AB, Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve Ukrayna'daki şirketlerle aynı ölçüde yararlanabilmesi için AB ile Türkiye arasında ayrıca ikili anlaşma yapılması gerekiyor.

SAFE, AB ülkelerine ortak savunma alımlarını artırmaları amacıyla toplam 150 milyar avroya kadar düşük maliyetli uzun vadeli kredi sağlanmasını öngörüyor. Program, mühimmat ve füze sistemlerinden hava ve füze savunmasına, insansız sistemlerden siber güvenlik ve askeri hareketliliğe kadar çeşitli alanlardaki ortak tedarikleri kapsıyor.

Kaynak: AA