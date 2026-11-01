Zeynep Günay kimdir? Zeynep Günay hangi dizileri yönetti?

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Fırat Tanış, 29 Ekim'de Bebek'te yanında Zeynep Günay ile görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden 52 yaşındaki oyuncu, gelecek planları sorulunca hayallerin bitmediğini söyledi, sonra ekledi: "Biraz geç kaldık."

Tanış'ın yanındaki isim kamera önünden değil, kamera arkasından tanınıyor. Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İstanbullu Gelin ve Kulüp dizilerini o yönetti.

ZEYNEP GÜNAY İLE FIRAT TANIŞ NE ZAMAN AŞKLARINI DUYURDU?

Zeynep Günay ile Fırat Tanış, ilişkilerini 17 Şubat 2026'da duyurdu. Tanış sosyal medya hesabından ikisinin fotoğrafını paylaştı ve altına Shakespeare'in 116. sonesinin Türkçe çevirisini yazdı. Çift o güne kadar ilişkisini gözlerden uzak tutmuştu. Tanış'ın sekiz yıllık evliliği 2022'de bitmişti.

Bebek'teki sohbette oyuncu, Cumhuriyet Bayramı için de konuştu: Cumhuriyet'in en büyük değerlerden biri olduğunu, orada bulunabilmelerini ona borçlu olduklarını söyledi. Tiyatroyu ise sinema ve televizyondan çok farklı bir dünya olarak anlattı.

ZEYNEP GÜNAY KİMDİR?

Zeynep Günay, televizyon dizisi yönetmeni. Jeneriklerde adı Zeynep Günay Tan olarak geçti. Mesleğe asistan olarak başladı; Kartal Tibet, Ömer Kavur, Atıf Yılmaz, Şerif Gören, Ziya Öztan ve Çağan Irmak'ın setlerinde çalıştı. İlk işi, çekilen bölümleri yapımcılara ve oyunculara götürmekti.

Yönetmenliğe geçişi Çemberimde Gül Oya setinde oldu: Çağan Irmak bir sahneyi ona bıraktı. Ardından Şükrü Avşar'ın teklifiyle Güz Yangını'nın başına geçti.

ZEYNEP GÜNAY HANGİ DİZİLERİ YÖNETTİ?

Zeynep Günay'ın yönettiği diziler arasında Güz Yangını, Kurtlar Vadisi Pusu, Öyle Bir Geçer Zaman Ki, İstanbullu Gelin, Kulüp ve Aziz var. 2012'deki bir röportajında aksiyon dizisi Kurtlar Vadisi'ni hamileyken yönettiğini anlatmıştı.

Kanal D'de 2010-2013 arasında yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki üç sezon, 120 bölüm sürdü. Günay, senaryonun ilk 16 bölümü eline geçtiğinde diziyi üç sezon olarak planladığını söylemişti. Star TV'deki İstanbullu Gelin de 2017-2019 arasında üç sezon ekranda kaldı.

ZEYNEP GÜNAY HANGİ ÖDÜLLERİ ALDI?

Zeynep Günay, 2011'de 2. Antalya Televizyon Ödülleri'nde en iyi dram dizisi yönetmeni seçildi. Aynı yıl Öyle Bir Geçer Zaman Ki, 38. Altın Kelebek Ödülleri'nde en iyi dizi ödülünü aldı. İstanbullu Gelin ise 2018'de 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde telenovela dalında aday gösterildi.

ZEYNEP GÜNAY NEREDE OKUDU?

Zeynep Günay, lisenin üçüncü yılında kazandığı bursla İtalya'daki United World College'a gitti. Okulun televizyonunda program ve kısa film yaptı, sonra İtalya'da film eğitimine başladı. 5 Nisan kararlarının ardından bursu kesilince Türkiye'ye döndü.

Mimar Sinan'daki mülakatta elendi. İstanbul Üniversitesi'nde İtalyan Dili ve Edebiyatı okudu.