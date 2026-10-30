Murat Aygen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Lider'i diziden neden ayrılıyor?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kızılcık Şerbeti'nin beşinci sezonunda kadroya katılan Murat Aygen diziden ayrılıyor. Kıvılcım'ın yeni komşusu ve Hilal'in ağabeyi Lider'i oynayan oyuncu, yaklaşık iki bölüm sonra projeye veda edecek. Kararını Gece Muhabiri'nden Samet Aday'a tek cümleyle duyurdu: "Ben ayrılıyorum Kızılcık Şerbeti'nden."

Aygen bir gün önce, 29 Ekim'de 55 yaşına girdi. Seyirci onu en çok Mucize Doktor'un Prof. Dr. Tanju Korman'ı olarak tanıyor.

MURAT AYGEN KIZILCIK ŞERBETİ'NDEN NEDEN AYRILIYOR?

Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'nden Lider karakterinin giderek karanlık bir adama dönüşmesini kabul etmediği için ayrılıyor. Oyuncu, senarist değişikliğinin bu kararda payı olmadığını söyledi. "Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası" diyen Aygen, rolü alırken yapımcılarla hikâyenin gidişatını belli bir süre sonra birlikte değerlendirmek üzere anlaştıklarını anlattı.

Aygen, kabul etmediği bir projede kalıp mutsuz olmak da, kimseyi mutsuz etmek de istemediğini söyledi. Set arkadaşlarını özleyeceğini de sözlerine ekledi.

MURAT AYGEN KİMDİR?

Murat Aygen, tiyatrodan gelen bir dizi ve sinema oyuncusu; asıl adı Murat Ağlatçı. Önce İstanbul Üniversitesi'nde biyoloji okudu, sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda müzikal tiyatro oyunculuğuna geçti. Aynı okulda opera dalında yüksek lisans yaptı.

1991-1995 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda çalıştı. Tiyatro yapımcılığı ve öğretim üyeliği de yaptı.

MURAT AYGEN KAÇ YAŞINDA?

Murat Aygen 55 yaşında. 29 Ekim 1971'de doğdu, yani ayrılık haberi doğum gününün ertesi günü geldi.

MURAT AYGEN NERELİ?

Murat Aygen Diyarbakırlı. Üniversite eğitimini ve tiyatro kariyerini İstanbul'da sürdürdü.

MURAT AYGEN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Murat Aygen dizi oyunculuğuna 1998'de Örümcek ile başladı. Ankara Ekspresi'nde Binbaşı Seyfi'yi, Paramparça Aşklar'da Cem'i, Medcezir'de Faruk Beylice'yi oynadı. İstanbullu Gelin'de avukat Can, Şahin Tepesi'nde Demir Akdora rolündeydi.

2019-2021 arasında yayımlanan Mucize Doktor'daki Prof. Dr. Tanju Korman en çok bilinen rolü oldu. Ardından Yasak Elma'da Doğan Yıldırım'ı canlandırdı. Sinemada ise Av Mevsimi'nde Şevket Altun rolüyle yer aldı.

MURAT AYGEN EVLİ Mİ?

Murat Aygen evli. Oyuncu Nihan Aslı Elmas ile 2010'da evlendi. Çiftin 2015'te doğan bir kızı var.