YENİ Partili Yavuzyılmaz: 'Ankara Tren Garı için verilen 10 milyon yolcu garantisi 2,9 milyon olarak gerçekleşti'

(ANKARA) - YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara Tren Garı'nda 29 Ekim 2025-29 Ekim 2026 döneminde 10 milyon olarak garanti edilen giden yolcu sayısının 2 milyon 988 bin 839'da kaldığını belirtti. Yavuzyılmaz, Hazine'nin görevli şirkete KDV dahil 17 milyon 700 bin dolar (885 milyon lira) garanti ödemesi yapacağını ifade ederek, "Bunun adı Hazine garantisi değil, vatandaşı fakirleştirme garantisidir" dedi.

YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan Ankara Tren Garı'nın bir yıllık yolcu bilgilerini paylaştı.

Gar için 10 milyon giden yolcu garantisi verildiğini, ancak gerçekleşen yolcu sayısının 2 milyon 988 bin 839'da kaldığını belirten Yavuzyılmaz, garanti edilen yolcu sayısı ile gerçekleşen sayı arasındaki hata payının yüzde 70 olduğunu kaydetti. Yavuzyılmaz, Hazine'nin şirkete KDV dahil 17 milyon 700 bin dolar, güncel kurla 885 milyon lira ödeme yapacağını ifade ederek, "Bunun adı Hazine garantisi değil, vatandaşı fakirleştirme garantisidir" dedi.

Yavuzyılmaz, paylaşımında projenin görevli şirketine, hizmete açılış ve kamuya devir tarihlerine ilişkin bilgilere de yer verdi. Ankara Tren Garı'nın 2016 yılında hizmete açıldığını, 2037 yılında kamuya devredileceğini hatırlatan Yavuzyılmaz, görevli şirketin KOLİN, CENGİZ ve LİMAK ortak girişimi olan ATG Gar İşletmesi AŞ olduğunu kaydetti.

Deniz Yavuzyılmaz, "2026 yılı için garanti edilen yolcu sayısı: 10 milyon. Kamuya devire kadar garanti edilen giden yolcu sayısı 106 milyon. Yolcu başına garanti tutarı 1,5 Dolar+KDV. Ayrıca bu proje kapsamında 134 odalı, 268 yataklı dört yıldızlı bir otelin, 170 mağazalı bir AVM'nin ve bin 200 araçlık bir otoparkın gelirleri de 20 yıl 6 ay boyunca bu şirketlere bırakılmış durumda" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA