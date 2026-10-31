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Bilecik'te 29 Ekim kompozisyon yarışmasında Duru Yıldırım ikinci oldu

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Bilecik'te 29 Ekim kompozisyon yarışmasında Duru Yıldırım ikinci oldu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Bilecik'te düzenlenen kompozisyon yarışmasında Duru Yıldırım ikinci oldu. Ödülünü Vali Faik Oktay Sözer'in verdiği Duru'nun başarısı, AK Parti Bilecik İl Başkanı babası Serkan Yıldırım'ı gururlandırdı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Duru Yıldırım ikinci oldu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla İstasyon Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kutlama programında gerçekleştirilen kompozisyon yarışmasında dereceye giren Duru Yıldırım'a ödülünü Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer verdi. AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın kızı olan Duru'nun elde ettiği başarı ailesine büyük gurur yaşattı.

"Başarıların daim, yolun daima açık olsun güzel kızım"

Serkan Yıldırım, "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü kutladığımız bu anlamlı günde, kızım Duru'nun kompozisyon yarışmasında ikincilik elde etmesi, bir baba olarak bana ayrı bir gurur ve mutluluk yaşattı. Cumhuriyetimizin değerlerini kalemine yansıtarak elde ettiği bu güzel başarıdan dolayı sevgili kızımı gönülden tebrik ediyorum. Başarıların daim, yolun daima açık olsun güzel kızım. Seninle gurur duyuyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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