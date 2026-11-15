Pirağa Uzun nereli, kaç yaşındaydı? Kore gazisi Pirağa Uzun kimdir?

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Pirağa Uzun Trabzonluydu. Kore Savaşı'na katılan ve Türkiye'nin yaşayan en yaşlı gazilerinden biri olarak bilinen Uzun, 14 Kasım 2026 akşamı 103 yaşında Trabzon'da hayatını kaybetti.

Ölüm nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ölümünden iki hafta kadar önce, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Trabzon Üniversitesi'nden akademisyen ve öğrencileri evinde ağırlamış, onlara Kore'de yaşadıklarını anlatmıştı.

PİRAĞA UZUN NERELİ?

Pirağa Uzun Trabzonlu bir Kore gazisiydi. Son yıllarını da Trabzon'da geçirdi. Doğduğu ilçe kaynaklarda farklı geçiyor.

PİRAĞA UZUN KAÇ YAŞINDAYDI?

Pirağa Uzun öldüğünde 103 yaşındaydı. Türkiye'nin yaşayan en yaşlı gazileri arasında gösteriliyordu.

PİRAĞA UZUN KİMDİR?

Pirağa Uzun, Türkiye'nin 1950'de Kore'ye gönderdiği asker kuvvetleri arasında savaşa katılan bir gaziydi. Yıllar sonra verdiği röportajlarda cephedeki günleri, silah arkadaşlarını ve komutanı Tahsin Yazıcı'yı anlatırdı.

En çok hatırlanan sözü bir röportajdan kaldı: "Bugün olsa yine giderim." Kasım 2024'te Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın daveti üzerine Papara Park'ta Fenerbahçe maçını izledi. Kulüp, ölüm haberinin ardından yayımladığı taziye mesajında bu ziyareti hatırlattı.

PİRAĞA UZUN 29 EKİM'DE NE ANLATTI?

Pirağa Uzun, 29 Ekim 2026'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla evine gelen Trabzon Üniversitesi akademisyen ve öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Savaşta yaşadıklarını ve komutanıyla ilgili hatıralarını onlarla paylaştı.

PİRAĞA UZUN'UN CENAZESİ NE ZAMAN?

Pirağa Uzun'un cenazesi 15 Kasım 2026 Pazar günü toprağa verilecek. Cenaze namazı öğle namazının ardından Ortahisar ilçesi Çukurçayır Mahallesi'ndeki Sofrakaya Baklacı Camii'nde kılınacak, Uzun aynı yerdeki kabristana defnedilecek.

Trabzon Valisi Tahir Şahin ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Uzun'un ailesine başsağlığı diledi.