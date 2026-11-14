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Batman Kozluk'ta okul güvenlik personeline okul güvenliği eğitimi verildi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde okullarda görevli güvenlik korucusu personele bilgilendirme eğitimi verildi. 29 Ekim Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde okul güvenliği, etkili iletişim ve acil durumlarda öğrencilerin güvenliğine yönelik bilinçli müdahale konuları aktarıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde okullarda görevli personellere eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi koordinesinde, okullarda görevlendirilen güvenlik korucusu personele yönelik farkındalık ve bilgilendirme eğitimi gerçekleştirildi.

29 Ekim Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin yanı sıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli destek verdi.

Eğitim kapsamında personele okul güvenliği, etkili iletişim kurma yöntemleri ve olası acil durumlarda öğrencilerin güvenliğine yönelik bilinçli müdahale konularında bilgi aktarıldı.

Kaynak: AA
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