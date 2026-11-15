AO3 nedir, açıldı mı? Archive of Our Own neden kapandı?

AO3, yani Archive of Our Own, hayranların sevdikleri dizi ya da kitaplardan yola çıkarak yazdığı kurgu eserlerin (fanfiction) yayımlandığı bir arşiv sitesi. 29 Ekim 2026'da kapanan site, Organization for Transformative Works'ün (OTW) durum sayfasındaki duyuruya göre 15 Kasım 2026'da Türkiye saatiyle 11.00 itibarıyla yeniden erişime açıldı. Bazı özellikler şimdilik çalışmıyor.

AO3 NEDİR?

AO3, kâr amacı gütmeyen OTW tarafından işletilen bir hayran kurgu arşivi. Kullanıcılar sitede kendi yazdıkları hikâyeleri yayımlıyor, başkalarının eserlerini okuyup yer imlerine ekleyebiliyor ve beğenilerini "kudos" ile gösteriyor. OTW'nin açıklamalarına göre site bağışlarla ayakta duruyor ve bağış yalnız otw.org üzerinden kabul ediliyor. Sitenin resmî bir mobil uygulaması yok.

AO3 AÇILDI MI?

Evet. OTW'nin otwstatus.org adresindeki durum sayfasında 15 Kasım 2026 tarihli güncellemede AO3'ün yeniden çalıştığı duyuruldu. Aynı güncellemeye göre kullanıcı ve koleksiyon simgeleri ile dışarıdan eser aktarma özelliği kapalı. Eserler şimdilik yalnız HTML biçiminde indirilebiliyor. Yoğun trafik nedeniyle sayfaların geç yüklenebileceği de belirtildi. Durum sayfası olayı henüz kapatmadı ve siteyi "performans düşüklüğü" durumunda gösteriyor.

AO3 NEDEN KAPANDI?

Site 29 Ekim 2026 sabahı Türkiye saatiyle 10.13'te bakım gerekçesiyle kapatıldı. İlk duyuruda en az 12 saatlik bir çalışma öngörülmüştü; aynı gün akşam saatlerinde sürenin yaklaşık 2 hafta, en fazla 4 hafta olabileceği açıklandı. 30 Ekim'de OTW, sitede bir güvenlik olayı tespit ettiğini duyurdu. Olayın türü ve nedeni açıklanmadı.

KULLANICI BİLGİLERİ ÇALINDI MI?

OTW'nin açıklamasına göre hiçbir veri silinmedi; eserler, yer imleri ve beğeni kayıtları duruyor. Kuruluş, kullanıcı veritabanının çalındığını düşünmediğini, ancak bu ihtimali şu aşamada dışlayamadığını bildirdi. Veritabanında kullanıcı adları, e-posta ve IP adresleri ile parolaların şifrelenmiş (hash) hali bulunuyor. Bağışçı bilgileri ise AO3'ten ayrı bir sistemde tutuluyor. OTW, kullanıcılara parolalarını değiştirmelerini ve hesaplarındaki e-posta adresini kontrol etmelerini önerdi.

TASLAKLAR SİLİNECEK Mİ?

Sitede 30 günü dolan taslakların silinmesi kesinti boyunca durduruldu. OTW'nin 15 Kasım güncellemesine göre bu uygulama iki hafta daha askıda kalacak ve 29 Kasım 2026'da normale dönecek; o tarihte 30 günlük taslaklar silinmeye başlanacak. Taslakların üzerinde görünen silinme tarihi güncellenmeyecek.

SAHTE AO3 SİTELERİNE DİKKAT

Kesinti sırasında OTW, AO3'e erişim vaat eden uygulamaların ve ayna sitelerin sahte olduğu uyarısını yaptı. Kuruluşa göre kişisel bilgi ya da "siteyi geri getirmek" için para isteyenler dolandırıcı; AO3 parolasının üçüncü taraf bir sayfaya girilmesine de gerek yok.