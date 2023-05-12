Ürgüp Haberleri - Ürgüp Haber - Haberler

Ürgüp Haberleri
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Kapadokya Paleontoloji Araştırmaları Derneği, 10 yıllık çalışmanın bulgularını müzede sergileyecek
Kılıçdaroğlu: "Saraylarda Gözüm Yok. Rahatsız Olurum Zaten Saraylarda Oturmaktan. Atatürk'ün Bir Köşkü Vardır.
Nevşehir'de hafif ticari araç telefonla konuşmak için duran otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı
Cem Seymen kimdir? Cem Seymen kaç yaşında, nereli? Cem Seymen hayatı ve biyografisi!
Otel odasında ölü bulunan balayı çifti karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! İşletmeci gözaltında
Derinkuyu nerede? Derinkuyu yeraltı şehri hangi ilde yer alıyor? Derinkuyu tarihçesi nedir?
Kilis valisi kimdir? Recep Soytürk kimdir, kaç yaşında? Recep Soytürk hayatı ve biyografisi!
Büşra Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yenice Kaymakamı Büşra Güneş'in hayatı ve biyografisi!
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Çetin Oktay Kaldırım kimdir? Çetin Oktay Kaldırım hayatı ve biyografisi!
Nevşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nevşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Nevşehir TOKİ kura çekimi ne zaman?
Nevşehir haberi! Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (3)
Nevşehir haber... Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor"
Kapadokya Balon Fiyatları: Kapadokya balon turu ne kadar? Kapadokya balon fiyatları ne kadar?
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