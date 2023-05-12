Ürgüp Haberleri - Ürgüp Haber - Haberler

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Ürgüp Haberleri

Ürgüp haber, Ürgüp son dakika haberleri ve gelişmeleri.

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NEVŞEHİR'DE ÇARPIŞAN 2 OTOMOBİLDEN 1'İ İKİYE BÖLÜNDÜ 3 YARALI

NEVŞEHİR'DE ÇARPIŞAN 2 OTOMOBİLDEN 1'İ İKİYE BÖLÜNDÜ 3 YARALI

Ürgüp - 12.05.2023
Nevşehir'de Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Nevşehir'de Otomobil Kazası: 1 Kişi Hayatını Kaybetti, 3 Kişi Yaralandı

Ürgüp - 12.05.2023
Nevşehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Nevşehir'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Ürgüp - 12.05.2023
Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Ürgüp - 12.05.2023
Kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

Ürgüp - 12.05.2023
Kaza yapan Tofaş marka otomobil ikiye bölündü

Kaza yapan Tofaş marka otomobil ikiye bölündü

Ürgüp - 12.05.2023
Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Ürgüp - 08.05.2023
Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Nevşehir'de uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Ürgüp - 08.05.2023
Kapadokya bölgesini Nisan ayında 420 bin kişi ziyaret etti

Kapadokya bölgesini Nisan ayında 420 bin kişi ziyaret etti

Ürgüp - 07.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük mitingde Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük mitingde Başkan Büyükkılıç'a teşekkür

Ürgüp - 07.05.2023
Kapadokya Paleontoloji Araştırmaları Derneği, 10 yıllık çalışmanın bulgularını müzede sergileyecek

Kapadokya Paleontoloji Araştırmaları Derneği, 10 yıllık çalışmanın bulgularını müzede sergileyecek

Ürgüp - 06.05.2023
Kapadokya'da 'sakura' çiçekleri lezzete dönüşüyor

Kapadokya'da "sakura" çiçekleri lezzete dönüşüyor

Ürgüp - 05.05.2023
Nevşehir'de köylerin yaşam standartları artırılıyor

Nevşehir'de köylerin yaşam standartları artırılıyor

Ürgüp - 03.05.2023
Yenişehirli sporcular Kapadokya turunda

Yenişehirli sporcular Kapadokya turunda

Ürgüp - 03.05.2023
Dr. Öğr. Üyesi Banu Süzen uyardı: 'Tam tahıllı undan üretilen ekmeği tüketin'

Dr. Öğr. Üyesi Banu Süzen uyardı: "Tam tahıllı undan üretilen ekmeği tüketin"

Ürgüp - 28.04.2023
Kılıçdaroğlu: 'Saraylarda Gözüm Yok. Rahatsız Olurum Zaten Saraylarda Oturmaktan. Atatürk'ün Bir Köşkü Vardır.

Kılıçdaroğlu: "Saraylarda Gözüm Yok. Rahatsız Olurum Zaten Saraylarda Oturmaktan. Atatürk'ün Bir Köşkü Vardır.

Ürgüp - 26.04.2023
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Nevşehir'de konuştu Açıklaması

Ürgüp - 26.04.2023
TFF Futsal Ligi'nde gelecek 4 haftanın maçları Nevşehir'de oynanacak

TFF Futsal Ligi'nde gelecek 4 haftanın maçları Nevşehir'de oynanacak

Ürgüp - 26.04.2023
Nevşehir'de 224 bin seçmen sandık başına gidecek

Nevşehir'de 224 bin seçmen sandık başına gidecek

Ürgüp - 24.04.2023
Nevşehir'de hafif ticari araç telefonla konuşmak için duran otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

Nevşehir'de hafif ticari araç telefonla konuşmak için duran otomobile arkadan çarptı: 4 yaralı

Ürgüp - 21.04.2023
Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Nevşehir'de trafik kazası: 4 yaralı

Ürgüp - 21.04.2023
Depremzedeler Kapadokya'yı gezdi

Depremzedeler Kapadokya'yı gezdi

Ürgüp - 19.04.2023
Nevşehir'de Kadir Gecesi idrak edildi

Nevşehir'de Kadir Gecesi idrak edildi

Ürgüp - 17.04.2023
Nevşehir'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Nevşehir'den deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Ürgüp - 12.04.2023
Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Ürgüp - 02.04.2023
Oryantiring yarışları Kapadokya'da başladı

Oryantiring yarışları Kapadokya'da başladı

Ürgüp - 30.03.2023
Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın, hamile olduğunu hastanede öğrendi

Depremde eşi ve 2 çocuğunu kaybeden kadın, hamile olduğunu hastanede öğrendi

Ürgüp - 29.03.2023
Cem Seymen kimdir? Cem Seymen kaç yaşında, nereli? Cem Seymen hayatı ve biyografisi!

Cem Seymen kimdir? Cem Seymen kaç yaşında, nereli? Cem Seymen hayatı ve biyografisi!

Ürgüp - 21.03.2023
Nevşehir'de otel odasında ölü bulunan çift son yolculuğuna uğurlandı

Nevşehir'de otel odasında ölü bulunan çift son yolculuğuna uğurlandı

Ürgüp - 16.03.2023
Yeni evli çiftin otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Yeni evli çiftin otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Ürgüp - 15.03.2023
Otel odasında ölü bulunan balayı çifti karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! İşletmeci gözaltında

Otel odasında ölü bulunan balayı çifti karbonmonoksit gazından zehirlenmiş! İşletmeci gözaltında

Ürgüp - 14.03.2023
Balayına giden yeni evli çift, otel odasında ölü bulundu

Balayına giden yeni evli çift, otel odasında ölü bulundu

Ürgüp - 14.03.2023
Derinkuyu nerede? Derinkuyu yeraltı şehri hangi ilde yer alıyor? Derinkuyu tarihçesi nedir?

Derinkuyu nerede? Derinkuyu yeraltı şehri hangi ilde yer alıyor? Derinkuyu tarihçesi nedir?

Ürgüp - 07.03.2023
Depremzedeler Kapadokya'daki otellere yerleşiyor

Depremzedeler Kapadokya'daki otellere yerleşiyor

Ürgüp - 14.02.2023
Kilis valisi kimdir? Recep Soytürk kimdir, kaç yaşında? Recep Soytürk hayatı ve biyografisi!

Kilis valisi kimdir? Recep Soytürk kimdir, kaç yaşında? Recep Soytürk hayatı ve biyografisi!

Ürgüp - 06.02.2023
Büşra Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yenice Kaymakamı Büşra Güneş'in hayatı ve biyografisi!

Büşra Güneş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Yenice Kaymakamı Büşra Güneş'in hayatı ve biyografisi!

Ürgüp - 01.02.2023
Nevşehir'deki kazada 4 aylık bebek hayatını kaybetti

Nevşehir'deki kazada 4 aylık bebek hayatını kaybetti

Ürgüp - 27.12.2022
2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Çetin Oktay Kaldırım kimdir? Çetin Oktay Kaldırım hayatı ve biyografisi!

2022'nin en çok konuşulan isimlerinden Çetin Oktay Kaldırım kimdir? Çetin Oktay Kaldırım hayatı ve biyografisi!

Ürgüp - 27.12.2022
Nevşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nevşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Nevşehir TOKİ kura çekimi ne zaman?

Nevşehir TOKİ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? Nevşehir'de kaç tane TOKİ konutu yapılacak? Nevşehir TOKİ kura çekimi ne zaman?

Ürgüp - 21.12.2022
Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Nevşehir'de aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Ürgüp - 18.12.2022
İsmail Balaban eşi kim? İlayda Şeker kaç yaşında, nereli?

İsmail Balaban eşi kim? İlayda Şeker kaç yaşında, nereli?

Ürgüp - 28.11.2022
Sakarya Valisi kim? Çetin Oktay Kaldırım kimdir?

Sakarya Valisi kim? Çetin Oktay Kaldırım kimdir?

Ürgüp - 23.11.2022
Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı

Eski Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker nişanlandı

Ürgüp - 18.11.2022
20 yaşındaki üniversiteli kız dehşeti yaşadı! 15 köpek, bir anda saldırıya geçti

20 yaşındaki üniversiteli kız dehşeti yaşadı! 15 köpek, bir anda saldırıya geçti

Ürgüp - 28.10.2022
Üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı

Üniversiteli genç kız dehşeti yaşadı

Ürgüp - 28.10.2022
Nevşehir haberi! Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (3)

Nevşehir haberi! Nevşehir'de 2 turistin öldüğü balon kazasında pilot tutuklandı (3)

Ürgüp - 19.10.2022
Nevşehir haber... Vali Becel: 'Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor'

Nevşehir haber... Vali Becel: "Çerezlik kabak çekirdeğinde Türkiye'nin yüzde 31'ini Nevşehir üretiyor"

Ürgüp - 13.10.2022
Kapadokya Balon Fiyatları: Kapadokya balon turu ne kadar? Kapadokya balon fiyatları ne kadar?

Kapadokya Balon Fiyatları: Kapadokya balon turu ne kadar? Kapadokya balon fiyatları ne kadar?

Ürgüp - 12.10.2022
Balon fiyatları yükseldi, sanal tura ilgi arttı

Balon fiyatları yükseldi, sanal tura ilgi arttı

Ürgüp - 12.10.2022
Kapadokya balon turları 220 avroya çıktı! Binemeyenler sanal turlara akın etti

Kapadokya balon turları 220 avroya çıktı! Binemeyenler sanal turlara akın etti

Ürgüp - 12.10.2022

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