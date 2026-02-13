Haberler

Nevşehir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Nevşehir-Ürgüp kara yolunda kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak yaralamalı kazaya sebep oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Nevşehir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

S.C. idaresindeki 50 AB 775 plakalı otomobil, Nevşehir- Ürgüp kara yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
