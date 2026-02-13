Nevşehir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Nevşehir-Ürgüp kara yolunda kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak yaralamalı kazaya sebep oldu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
S.C. idaresindeki 50 AB 775 plakalı otomobil, Nevşehir- Ürgüp kara yolunda kontrolden çıkarak ağaca çarptı.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel