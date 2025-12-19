Haberler

FETÖ'nün 'Ürgüp ilçe sorumlusu' yakalandı

Kayseri'de FETÖ/PDY üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.D., yakalanarak tutuklandı.

KAYSERİ'de FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan örgütün 'Ürgüp ilçe sorumlusu' olduğu belirtilen B.D. (68), yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7,5 yıl hapis cezası bulunan B.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 'Ürgüp ilçe sorumlusu' olduğu belirtilen firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.

