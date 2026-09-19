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Ürgüp'te 4. Orta Çağ Panayırı zırhlı şövalye dövüşüyle dikkat çekti

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Ürgüp'te 4. Orta Çağ Panayırı zırhlı şövalye dövüşüyle dikkat çekti
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Orta Çağ Panayırı, dönem kıyafetleri ve zırhlı şövalye dövüşleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekti. Temenni Mahallesi'ndeki panayırda kostüm ve aksesuar stantları gezilirken etkinlik yarın sona erecek.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Orta Çağ Panayırı"nda katılımcılar, dönemin kıyafetleriyle ilginç görüntü oluşturdu.

Temenni Mahallesi Bey Sokak'ta gerçekleştirilen etkinlik, yerli ve yabancı konukları ağırladı.

Orta Çağ'da günlük yaşamda kullanılan giysi, aksesuar ve çeşitli eşyaların sergilendiği stantlar açılırken, katılımcılar sokakta çeşitli kostümlerle gezdi.

Zırhlı şövalyelerin dövüş gösterisinin yapıldığı etkinlik, ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Etkinliğe Rusya'dan katılan Benedikt Buskonav, AA muhabirine, arkadaşıyla katıldığı etkinlikten keyif aldığını söyledi.

Kapadokya'da ve bu etkinlik alanında olmanın tatillerine farklı bir deneyim kattığını dile getiren Buskonav, "Burada mükemmel bir atmosfer var. Burada çok fazla ziyaretçi olması ilginç ve mutlu edici. Çevredeki Orta Çağ dönemine ait kostümleri inceliyor, yeni arkadaşlıklar ediniyoruz." dedi.

Ankara'dan katılan Yosun Selin Paktunç da festivale üçüncü kez katıldıklarını, ürettikleri kostümlerin satışının yanı sıra ziyaretçilere çeşitli oyunlar sahnelediklerini kaydetti.

Kapadokya'nın bu tür etkinlikler için elverişli bir ortama sahip olduğunu dile getiren Paktunç, "Orta Çağ aksesuar üretimini kazanç için değil, eğlenmek için yapıyoruz. Kendi günlük hayatımızdan kaçıp burada keyifli vakit geçiriyoruz. Böyle etkinlikler özellikle büyükşehirden gelince çok daha rahatlatıcı oluyor. Gelecek yıl yine katılmak istiyorum." diye konuştu.

Panayır, çeşitli etkinliklerin ardından yarın sona erecek.

Kaynak: AA
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