İngiliz sporcu Nick Coats 1700 kilometrelik koşuyu 37 günde tamamlayıp Ürgüp'e ulaştı.

İNGİLİZ ultra trail (patika koşusu) sporcusu Nick Coats, Arnavutluk'tan başlayıp Yunanistan üzerinden Türkiye'ye uzanan bin 700 kilometrelik zorlu koşu yolculuğunu 37 günde tamamlayarak Nevşehir'in Ürgüp ilçesine ulaştı.

Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye sınırlarını kapsayan devasa bir rotayı geride bırakan Nick Coats için Ürgüp ilçesinde coşkulu bir karşılama töreni düzenlendi. İngiliz sporcuyu varış noktasında ailesi, kız arkadaşı ve çok sayıda vatandaş Türk ve İngiliz bayraklarıyla karşıladı. Yolculuğunu başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşayan Coats, kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

Zorlu organizasyonu bitiren İngiliz atlet, dinlenmeye çekildi. Nick Coats, cumartesi günü gerçekleştirilecek Salomon Cappadocia Ultra Trail yarışında da 119 kilometrelik parkurda mücadele etmek için start çizgisindeki yerini alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı