Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali" başladı.

Nevşehir Valiliği himayesinde ???????Göreme Belediyesi ve Kapadokya Atçılık Kültür Derneği işbirliğinde Göreme Festival Alanı'nda düzenlenen etkinlikte, binicileri tarafından hazırlanan atlar ilçedeki caddelerde korteje katıldı, oluşturulan manejlerde yetişkin ve çocuklar at binme imkanı buldu.

Yerli ve yabancı turistler, alanda yürütülen atları izledi.

Etkinlik alanında gazetecilere açıklama yapan Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Kapadokya'nın eşsiz doğal ve tarihi dokusunda düzenlenen "Kapadokya At ve Atçılık Kültürü Festivali"nin köklü atçılık kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kök, Kapadokya'nın kültürel zenginliklerinin tanıtılmasına katkı sağlayacak festivalin, bölgenin turizm potansiyelini de güçlendireceğini söyledi.