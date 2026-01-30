Haberler

Kapadokya Alan Başkanı Aslanbay, vatandaşlarla bir araya geldi

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Ürgüp ilçesindeki Mazı köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, köyün turizm potansiyeli ve bölgenin tarihi değerleri hakkında istişarelerde bulundu.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyünü ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Mazı köyü sakinleri ile muhtarlık binası yanındaki kıraathanede buluşan Aslanbay, beraberindeki kurum yetkilileriyle talep ve sorunları dinledi.

Kapadokya bölgesinde yaptıkları faaliyetlerle ilgili vatandaşları bilgilendiren Aslanbay, Mazı köyünün sürdürülebilir turizm potansiyeli hakkında da istişare yaptı.

Burada konuşan Aslanbay, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce de sıkça ifade ettiğimiz gibi Kapadokya'mız, yer üstünde olduğu kadar yerin altında da çok önemli doğal ve kültürel değerler barındırıyor. Bu eşsiz kültür hazinelerimizden biri de Mazı Yeraltı Şehri. Yapılan araştırmalar ve arkeolojik buluntular, Mazı'nın çok köklü bir tarihi geçmişi olduğunu ortaya koyuyor. Bölge insanımızın da bu tarihe gözü gibi bakması ve fikirlerini bizlerle paylaşması çok değerli. Ortak gayemiz olan bölgenin korunması ve sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi yaklaşımıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizleri içtenlikle misafir ederek dinleyen ve görüşlerini dile getiren Mazı köyü sakinlerine ve muhtarımız Cafer Kaygısız'a bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
