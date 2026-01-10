Avanos ve Ürgüp kaymakamları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Nevşehir'in Avanos Kaymakamı Osman Bilici ile Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

Avanos Kaymakamı Bilici, mesajında, gazeteciliğin doğruluk ve basın ahlakına uygunluk ilkeleri çerçevesinde yürütülen kutsal bir meslek olduğunu kaydetti.

Bilici, "Toplumun gören gözü, işiten kulağı ve konuşan dili olan basın mensuplarımız, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, halkın haber alma hakkının korunması ve toplumsal bilinçlenmenin sağlanması adına gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Ürgüp Kaymakamı Coşkun ise mesai mefhumu gözetmeden kamu yararına çalışan gazetecilerin gününü kutladı.

Toplumun haber alma hakkı için özveriyle çalışan, kalemleriyle gerçeği yansıtan gazetecilere teşekkür eden Coşkun, gazetecilerin emeğinin, aydınlık bir geleceğin temeli olduğunu ifade etti.