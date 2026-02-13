Haberler

Nevşehir'de devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
Nevşehir-Ürgüp kara yolunda Alican Ş. idaresindeki otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Alican Ş. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Nevşehir- Ürgüp kara yolunda seyir halinde olan Alican Ş. idaresindeki 50 AFV 694 plakalı otomobil, Ortahisar beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak araziye devrildi.

Kazada araç sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alican Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
