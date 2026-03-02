Haberler

Nevşehir'de silahlı kavgada 1 kişi öldü

Güncelleme:
Ürgüp ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada Aziz A. tarafından vurulan Sezgin Y. hayatını kaybetti. Aziz A. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafapaşa beldesinde Aziz A. (46) ile Sezgin Y. (47) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aziz A, yanında bulunan av tüfeğiyle Sezgin Y'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Sezgin Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Şüpheli Aziz A, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan Aziz A. ve Sezgin Y'nin Mustafapaşa Belediyesinde çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
İranlı kızlar Hamaney'in ölümünün ardından 'Trump dansı' akımı başlattı

Vatandaşın isyanına kulak verildi! Yüzde 20 artış yapılacak

Hainlikle suçlanan İranlı komutanın fotoğrafı Tel Aviv'e asıldı

İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı

İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin

