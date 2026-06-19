Haberler

Kapadokya'da yoga festivali başladı

Kapadokya'da yoga festivali başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde başlayan yoga festivali, katılımcılara doğa, nefes ve farkındalık odaklı üç günlük bir deneyim sunuyor. Festivalde yoga seansları, mindfulness çalışmaları ve Uluslararası Yoga Günü kutlamaları yer alıyor.

KAPADOKYA'da 3 gün sürecek olan yoga festivali başladı. Katılımcıların doğa, nefes ve farkındalık odaklı üç günlük bir deneyim yaşayacağı belirtildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa bölgesi Kapadokya'da Bi'Yoga Fest'e ev sahipliği yapıyor. Bugün başlayan festival kapsamında katılımcılar doğa, nefes ve farkındalık odaklı üç günlük bir deneyim yaşayacak. Kapadokya'da Bi'Yoga Fest'in açılışı Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Açılışa, Hindistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ovessa Iqbal, Kapadokya'da Bi'Yoga Kurucusu Sinem Yıldız Sak ve davetliler katıldı.

Kapadokya'da Bi'Yoga Fest Organizasyon Koordinatörü Doç. Dr. Elif Bengü, "Kapadokya'nın eşsiz doğasında keyifli bir organizasyon diliyorum. Yurt dışı ve yurt içinden katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bu özel buluşmayı gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

'YOGANIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNDEN YARARLANIYORUZ'

Hindistan Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ovessa Iqbal, "3 gün sürecek organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan çok memnunum. Organizasyonda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl Uluslararası Yoga Günü'nün 12'ncisini kutluyoruz. Aynı zamanda 177 ülkede de eş zamanlı kutlamalar gerçekleştiriliyor. Bugün Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde bir araya gelerek yoganın birleştirici gücünden yararlanıyoruz. İlham verici bir festival diliyorum" diye konuştu.

FESTİVAL HAKKINDA

Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği ile Kapadokya Alan Başkanlığı'nın destekleriyle, Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde ve Kapadokya'da Bi'Yoga'nın organizatörlüğünde gerçekleştirilen festivalde; yoga seansları, mindfulness çalışmaları, somatik deneyimler, nefes terapileri, sanat atölyeleri ve müzik etkinlikleri yer alacak. Organizasyon aynı zamanda 21 Haziran Uluslararası Yoga Günü kutlamalarına da ev sahipliği yapacak. Festival programında gün doğumunda balon manzarası eşliğinde yoga akışları, vadi yürüyüşleri ve farklı disiplinlerden eğitmenlerle gerçekleştirilecek atölyeler yer alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Tüneldeki kaos kamerada
'Mutlak butlan' kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt

Canlı yayında resti çekti: Kanıtlarsanız genel başkanlığı bırakırım
Gram altın çakıldı

Yatırımcılar şokta! Altın resmen çakıldı
CHP'den istifa eden Cemil Tugay'la ilgili çarpıcı iddia: Özgür Özel parti kurarsa katılır

CHP'den istifa eden Cemil Tugay'ın yeni adresi şimdiden belli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...

İYİ Parti vekil ağa takıldı! 10 kilogram altın, milyonlarca lira gitti
İki dev firmanın poşet çaylarından kimyasal boya çıktı

İki dev çay firmasının yaptığı rezillik ifşa edildi
Site havuzunda tesettür krizi: Başsavcılık harekete geçti, gözaltı kararı verildi

Başsavcılık skandal görüntüler sonrası düğmeye bastı

İmamoğlu'nun 'Kayyum' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan cevap

İmamoğlu'nun zehir zemberek kayyum çıkışına yanıt verdi
Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Arkadaşlarını korkunç bir kazaya kurban verdiler
Vedat Muriqi'nin Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor

Aziz Yıldırım ile tokalaşmadan önce yaptığına beğeni yağıyor
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış