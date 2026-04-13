Hafif ticari araç kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı: 2 yaralı

Nevşehir'de hafif ticari araç, kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Ürgüp kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz K. idaresindeki 50 LE 487 plakalı hafif ticari araç, Ürgüp Caddesi üzerindeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Hüseyin G.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı