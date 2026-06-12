Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali zincirleme kazaya neden oldu: 2 yaralı

Nevşehir'de kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Ürgüp karayolu üzerindeki Uçhisar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ürgüp istikametinden gelen Emin E. yönetimindeki 50 AAV 553 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca önce Murat A. yönetimindeki 34 PC 1901 plakalı otomobile daha sonra da Hüseyin S.'nin kullandığı 50 BH 204 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç yol ortasında kalırken, diğer araç kavşak içerisinde durabildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçlardan birinde sıkışan yolcu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı