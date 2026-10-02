Nevşehir iki otomobil çarpıştı: 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı

Nevşehir iki otomobil çarpıştı: 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Kazada 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı.
OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI
Ürgüp-Ortahisar kara yolunda Furkan T. yönetimindeki 50 ACC 671 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen Çinli turistlerin bulunduğu 34 RCH 680 plakalı otomobil Üçgüzeller mevkisinde çarpıştı.
YARALILARDAN 3'Ü ÇİNLİ TURİST
Kazada araçlarda bulunan 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Nevşehir ve Ürgüp'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.