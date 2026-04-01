Nevşehir'de dereye devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen kazada, Yusuf Y. kontrolündeki otomobil dereye devrildi ve sürücü yaşamını yitirdi.
Yusuf Y'nin kullandığı 50 FL0 50 plakalı otomobil, Ürgüp-Ayvalı yolu Mustafapaşa Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Yusuf Y'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kaynak: AA / Behçet Alkan