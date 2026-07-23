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Eşinin dikkati faciayı önledi

Eşinin dikkati faciayı önledi
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir kafede oturan psikolog Özge Özbay Genç, Ortahisar Kalesi'nden kopan kaya parçasının koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. Eşinin anlık refleksiyle daha büyük bir facia önlendi. Genç kadın hastanede tedavi altına alındı ve şikayetçi oldu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesinde kaleden kopan kaya parçası, bir kafede oturan genç psikoloğun koluna isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Eşinin son anda yaptığı refleks sayesinde genç kadın muhtemel bir faciadan kurtuldu.

Olay, Ortahisar Kalesi çevresindeki bir kafede meydana geldi. Mersin'den eşiyle birlikte Kapadokya'yı gezmeye gelen psikolog Özge Özbay Genç, oturdukları kafeden hesabı ödemek için kalktıkları sırada kaleden kopan kaya parçası koluna isabet ederek yaralanmasına neden oldu. Eşinin son anda yaptığı refleks sayesinde genç kadın muhtemel bir faciadan kurtuldu.

Olay anını anlatan Avukat Hüseyin Genç, eşinin sırtı dönük olduğu sırada bir patlama sesi duyduğunu belirterek, "Ortahisar Kalesi'ndeki kafede oturuyorduk. Hesabı öderken bir anda 'tak' diye çok şiddetli bir ses duydum. Refleksle yukarı baktığımda büyükçe bir kaya parçasının eşimin üzerine doğru geldiğini gördüm. Hemen 'Özge' diye bağırıp kendime doğru çektim. Ancak kaya parçası yine de eşimin koluna isabet etti. Eğer o anda çekmeseydim başına ya da vücudunun başka bir yerine gelebilir, çok daha ağır hatta ölümcül bir sonuç yaşanabilirdi" dedi. Yaralanan Özge Özbay Genç ise olayın ardından hastaneye giderek tedavi altına alındığını belirtti. Olayın adli vaka olarak değerlendirildiğini ifade eden Genç, "Hastanede adli vaka kaydı oluşturuldu. İfademizi verdik ve yaşanan olay nedeniyle şikayetçi olduk. Böyle turistik bir bölgede benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

İhbar üzerine olayla ilgili adli işlem başlatılırken, kaya parçasının düştüğü bölgede inceleme yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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