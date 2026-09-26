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Nevşehir'de hafif ticari araç refüje çarparak devrildi, 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Nevşehir-Ürgüp kara yolunda hafif ticari aracın refüje çarparak devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü ile araçtaki 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Nevşehir'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

E.U.M. yönetimindeki plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç, Nevşehir- Ürgüp kara yolunda refüje çarparak devrildi.

Haber verilmesinin ardından kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 1 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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