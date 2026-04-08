Nevşehir'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

NEVŞEHİR'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ürgüp ilçesinde meydana geldi. H.C. idaresindeki 38 ACK 669 plakalı otomobil ile M.İ. yönetimindeki 50 UN 869 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı