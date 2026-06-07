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Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde oy kullanma işlemi başladı

Nevşehir'in Mustafapaşa beldesinde oy kullanma işlemi başladı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa, 12 yıl aradan sonra yeniden belde statüsü kazandı. 2 bin 62 seçmen, belediye başkanı ve meclis üyelerini seçmek için sandık başına gitti.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde, 12 yılın ardından yeniden belde statüsü kazanan Mustafapaşa'da seçmenler oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesi, 2013'te nüfusunun 2 binin altına düştüğü gerekçesiyle köye dönüştürüldü. Vatandaşların açtığı dava sonucunda yapılan incelemede Mustafapaşa, 2024 yılında yeniden belde statüsünü kazandı. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından seçim kararı alındı. 12 siyasi parti ve 1 bağımsız adayın yarıştığı seçimlerde, Mustafapaşa'da 5, Ayvalı Mahallesi'nde 2 olmak üzere toplam 7 sandık kuruldu. 2 bin 62 seçmenin olduğu belde seçimlerinde vatandaşlar oylarını kullanmak için sandık başına gitti. 08.00'da seçmenler, oy kullanmaya başladı. Seçim kapsamında jandarma geniş güvenlik önlemleri aldı. Sandık görevlileri, seçim başlamadan önce yemin etti. Mustafapaşa İlköğretim Okulu'nda oy kullanmaya gelen Yakut Karagöz, "Mustafapaşa'da yaşıyorum. 12 yıldan beri verilen hukuk mücadelesiyle 2014'te köy statüsüne düşen Mustafapaşa tekrar belde belediyesi statüsünü kazandı. Şimdi de belediye başkanlarımıza, belediye meclis üyelerimize ve muhtarlarımıza ara seçimi yaparak oylarımızı kullandık. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu süreçte emeği geçen tüm bürokatlara, arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Mustafapaşa olarak tekrar belediyeye kavuşmanın sevincini yaşıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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