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Mustafapaşa Belediye Başkanlığına AK Parti'nin adayı Mustafa Özer seçildi

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinde yapılan ara seçimde, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Mustafa Özer 876 oyla belediye başkanı seçildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldesinin belediye başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Özer seçildi.

Yeniden belde statüsü kazanan Mustafapaşa'da belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirlemek için seçmen sandık başına gitti.

Beldede iki okulda kurulan 7 sandıkta seçmen oy kullandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin adayı Mustafa Özer, 876 oyla belde belediye başkanlığına seçildi.

Seçimde, CHP adayı Ömer Boz 378, Saadet Partisi adayı Doğan Ak 259, Anahtar Parti adayı Metin Akyol 118, İYİ Parti adayı Ekrem Karagöz 49, Türkiye Komünist Partisi adayı İsmet Atalay 3, Yeniden Refah Partisi adayı Ali Deli 3, Anadolu Birliği Partisi adayı Yaşar Akay 3, Merkez Sağ Parti adayı Canan Sibel Yaşar 3, Bağımsız Türkiye Partisi adayı Betül Dağlı 2, Türkiye Komünist Hareketi adayı Şafak Kılıç 1 oy aldı.

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan Mustafapaşa'da "2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun" uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmişti.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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