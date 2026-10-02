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Nevşehir-Ürgüp yolunda iki otomobil çarpıştı, 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı

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Nevşehir-Ürgüp yolunda iki otomobil çarpıştı, 3'ü Çinli turist 5 kişi yaralandı
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Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkisinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı; kazada 3'ü Çinli turist olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Nevşehir'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 3'ü Çinli turist olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Kaza, Nevşehir-Ürgüp kara yolu Üçgüzeller mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Çinli bir turistin kullandığı 34 RCH 680 plakalı otomobil, hatalı sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen Fukran T.'nin kullandığı 50 AAC 671 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 3'ü Çinli turist olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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