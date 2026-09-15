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Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri'de 18 yıl önce öldürülen Sedat Ünal cinayetinde 7 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kayseri'de yaşayan Sedat Ünal'ın cesedi 2008'de Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yol kenarında bulunmuş, cinayet 18 yıl boyunca aydınlatılamamıştı. Adalet Bakanlığı'nın kurduğu Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın yeniden ele aldığı dosyada, baz istasyonu ve HTS kayıtlarıyla tespit edilen 7 şüpheli Kayseri ve Antalya'da gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri'de yaşayan Sedat Ünal'ın 18 yıl önce öldürülerek cesedinin Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde yol kenarına bırakılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 zanlı, adliyeye sevk edildi.

18 YIL SONRA YENİDEN AÇILAN DOSYA

Ünal'ın cesedinin 23 Kasım 2008'de Ürgüp ilçesi Karakaya köyü yakınındaki yol kenarında bulunmasıyla ilgili, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinesinde Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, Kayseri ve Antalya'da gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

ŞÜPHELİLER BAZ İSTASYONU KAYITLARIYLA TESPİT EDİLDİ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının kurulmasının ardından dosya yeniden değerlendirmeye alınmış, yürütülen inceleme ve koordineli çalışmalar sonucunda, Ünal'ın söz konusu tarihte Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesi Gaziosman Mahallesi'ndeki ikametinden ayrılarak T.G'nin çalıştırdığı ruhsatsız kumarhaneye gidip D.T, H.G. ve Y.B. ile kumar oynadığı belirlenmişti.

Ünal ile aynı kumarhanede olanların baz istasyonu hareketlerini takip eden ekipler, şüphelilerden U.D'nin cep telefonu hattının HTS kayıtlarını incelediğinde, önce kumarhane adresinde, daha sonra Ünal'ın öldürülüp bırakıldığı bölgede sinyal verdiğini tespit etmişti.

Aynı süreçte U.D'nin kumarhanede bulunan diğer şüphelilerle yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve Kayseri'ye döndükten kısa süre sonra telefon hattını kapattığını belirleyen ekipler, şüpheli H.G'nin de kardeşleriyle telefon görüşmeleri yaptığını tespit etmişti.

Zanlılar, 11 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak Nevşehir'e getirilmişti.

Kaynak: AA
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