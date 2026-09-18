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Nevşehir Ürgüp'te selde köprüye sıkışan otomobildeki 3 kişi köylülerce kurtarıldı

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Nevşehir Ürgüp'te selde köprüye sıkışan otomobildeki 3 kişi köylülerce kurtarıldı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Karakaya köyünde şiddetli sağanak sonrası oluşan selde, sel sularına kapılan otomobil köprüye çarparak sıkıştı. Araçtaki 3 kişi, çevredeki köylülerin hızla müdahalesiyle kurtarılırken olayda yaralanan olmadı, otomobilde hasar meydana geldi.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak sonrası meydana gelen selde, köprüye sürüklenerek sıkışan otomobildeki 3 kişi, köylülerin de yardımıyla son anda kurtarıldı.

Ürgüp ilçesinde etkisini gösteren sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli sağanak nedeniyle saat 16.30 sıralarında Karakaya köyünde meydana geldi. Bu sırada köy yolunda seyir halinde olan ve içinde 3 kişinin bulunduğu bir otomobil, sel sularına kapılarak sürüklenmeye başladı.

Metrelerce sürüklenen otomobil, yol üzerindeki bir köprüye çarparak sıkıştı. Araç içinde mahsur kalan 3 kişi, çevredeki köylülerin de hızla müdahale ederek yardım eli uzatmasıyla, sel sularına kapılmaktan son anda kurtarıldı. Olayda yaralanan olmazken, köprüye sıkışan otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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