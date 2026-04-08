Nevşehir'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Mustafapaşa beldesi Ürgüp-Mustafapaşa kara yolunda, sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 50 UN 869 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen 38 ACK 669 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yolda bir süre aksayan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Behçet Alkan
