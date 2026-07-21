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Nevşehir'de 4 yerleşim yerinde sürdürülebilir gelişimin önü açıldı

Nevşehir'de 4 yerleşim yerinde sürdürülebilir gelişimin önü açıldı
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Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa, İbrahimpaşa, Bahçeli ve Ayvalı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 'Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' olarak belirlendi. Karar, bölgede altyapı ve turizm yatırımlarının önünü açarken koruma-kullanma dengesini de gözetiyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı 4 yerleşim yerini kapsayan alanda, koruma-kullanma dengesi gözetilerek sürdürülebilir gelişimin önü açıldı.

Kapadokya Alan Başkanlığı koordinasyonunda sürdürülen çalışma kapsamında, Mustafapaşa beldesi, İbrahimpaşa ve Bahçeli köyleri ile Ayvalı Mahallesi, "Doğal Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak belirlendi.

Mustafapaşa Belediye Başkanı Mustafa Özer, gazetecilere, kararın bölge açısında memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Önceki gün Resmi Gazetede yayımlanan kararın yörenin cazibesini artıracağını vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

"Mustafapaşa, Ayvalı, Bahçeli ve İbrahimpaşa sit irdelemesi alanına girdi. Bununla birlikte vatandaşımız, yatırımcı ve turizmcilerin önünün açılması kapsamında çok güzel bir gelişme oldu. Tabii ki bununla birlikte her tarafı açıp da bozalım değil, bilinçli şekilde gelişme alanları yarattı. Sürdürülebilir bir alan olarak açılan bu planla, 18. madde uygulaması yapılıp yollar, arsalar, eğitim alanları, dini alanlar, parklar, bahçeler ortaya çıkacak. Bizim bundan sonra yol, su, elektrik, aydınlatma ve en önemlisi de doğal gazla ilgili yapacağımız hat çalışmalarında önümüzü açacak. Bu olmadan zaten biz belediye olarak da su ve kanalizasyon hattı geçiremiyoruz. Resmileştirmek için bu plan bize lazım ve bu sit irdelemeleri bizim bu planı yapma şeklinde elimizi güçlendirdi."

Kaynak: AA / Behçet Alkan
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