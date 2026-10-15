Nevşehir Ürgüp'te Kapadokya Üniversitesi'nin 3. Yapay Zeka Buluşması başladı

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Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından düzenlenen "3. Yapay Zeka Buluşması" etkinliği başladı.

KÜN Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Ürgüp ilçesindeki yerleşkede Türk Telekom'un ana sponsorluğundaki buluşma öncesi düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin yapay zeka alanında yetişmiş insan gücüne sahip ülkelerden olduğunu söyledi.

Bu kapsamda Türkiye'de altyapının geliştirildiğini ve kullanıma hazır çözümlerin üretildiğini dile getiren Karasar, "Önümüzdeki hedef bu kazanımları güçlendirmek ve sağlanan faydayı daha fazla kuruma, insana, eğitim grubuna, işletmeye ve bireylere ulaştırmak. Bu buluşmada ekonomik değer, ürünleşme, insan kaynağı ve güvenilir yapay zeka kullanımı konularını ele alıyoruz." dedi.

Karasar, öğrenci sohbetleri, poster çalışmaları ve yapay zeka uygulama gösterimleriyle gençlerin üretimlerine yer açtıklarını belirterek, "Buluşmanın sonunda hazırlanması planlanan bildirgede ortak öncelikleri, sorun alanlarını görünür kılmayı hedefliyoruz. Gençlerimizin üretme gücüne ve Türkiye'nin geleceğine çok güveniyoruz." diye konuştu.

Kapadokya Üniversitesi Yapay Zeka Düzenleme Kurulu Üyesi ve Yapay Zeka ve Teknoloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Karakullukçu da etkinliğin, kolektif akıl, endüstri, kamu, akademi ve gençler bir araya geldiğinde ne kadar güzel çıktılar üretilebildiğini kanıtladığını ifade etti.

KÜN Mütevelli Heyet Başkan Vekili Kaan Aktan ise yapay zeka alanında üniversitelerde yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Nevşehir Belediyesi ile "Teknoloji Geliştirme Bölgesi" kurulması için çalışma yapıldığını anlatan Aktan, bölgenin ihtiyaçlarına ve potansiyeline göre şekillenecek teknoparkın tarım teknolojileri ve sürdürülebilir turizm alanlarına odaklanmasının planlandığını söyledi.

Yapay zeka alanında araştırma ve çalışma yürüten akademisyenler, sektör temsilcileri ve uzmanların sunum yaptığı buluşma, yarın sona erecek.

Kaynak: AA